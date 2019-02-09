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ريال مدريد يقدم إيسكو و60 مليون يورو للتعاقد مع نجم عالمي

الرياضة

ريال مدريد يقدم إيسكو و60 مليون يورو للتعاقد مع نجم عالمي
AFP OSCAR DEL POZO
ريال مدريد يقدم إيسكو و60 مليون يورو للتعاقد مع نجم عالمي
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أفادت مجلة "دون بالون" الإسبانية بأن إدارة ريال مدريد باتت مستعدة لإدخال نجم الفريق الملكي الدولي الإسباني إيسكو، في صفقة التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس.

ويطالب اليوفي بـ120 مليون يورو للتخلي عن لاعبه الأرجنتيني، لكن ممثلي الريال مستعدون لتقديم 60 مليون يورو وإيسكو، الذي فقد مكانه في التشكيلة الأساسية للمدرب الأرجنتيني للفريق الملكي، سانتياغو سولاري.

وسيجد الريال منافسة قوية للظفر بخدمات ديبالا، وذلك في ظل اهتمام عدة أندية عملاقة بصاحب الـ25 عاما، أبرزها برشلونة الإسباني، ومانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيان.

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ولكن ما يعزز فرص الريال في ضم ديبالا، بحسب تقارير إعلامية، هي رغبة اللاعب نفسه في حمل قميص "الميرينغي"، الذي يبحث عن خليفة لنجمه السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنتقل الصيف الماضي إلى يوفنتوس.

المصدر: sports.ru

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