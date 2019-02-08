أتلتيكو يستعيد غودين قبيل مواجهة الريال في ديربي مدريد

عزز دييغو غودين العائد من الإصابة صفوف أتلتيكو مدريد قبل مباراة القمة ضد الغريم ريال مدريد في الجولة الـ23 من "الليغا" غدا، لكن على الأرجح سيغيب ثنائي منتخب إسبانيا كوكي وكوستا.

ونال مدافع أوروغواي (32 عاما) اليوم، تصريحا من الأطباء بالعودة للعب بعد معاناته من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية الشهر الماضي، أما كوكي وكوستا فلم يشاركا في مران الجمعة.

ومن المتوقع عودة لاعب الوسط ساؤول نيغيز في لقاء الريال، بعد أن غاب عن الهزيمة (0-1) من ريال بيتيس، والتي وسعت الفارق إلى ست نقاط مع متصدر الدوري برشلونة.

وسيلعب المهاجم ألفارو موراتا، الذي انطلق بشكل مخيب في مباراة بيتيس، ضد فريقه السابق الريال، الذي بدأ معه مسيرته.

وسيفتقد ريال مدريد لجهود لاعب الوسط ماركوس يورينتي، بعد إصابته الأربعاء الماضي، خلال التعادل (1-1) مع برشلونة، في ذهاب قبل نهائي كأس الملك.

ويمضي الفريق الملكي في مسيرة متقلبة هذا الموسم، لكنه فاز في آخر أربع جولات، ليصبح على بعد نقطتين من جاره أتلتيكو، وسيصعد للمركز الثاني إذا فاز غدا خارج ملعبه.

المصدر: رويترز