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رسميا.. نجم برشلونة يغيب عن الملاعب 4 أسابيع

الرياضة

رسميا.. نجم برشلونة يغيب عن الملاعب 4 أسابيع
AFP LLUIS GENE
رسميا.. نجم برشلونة يغيب عن مباراتي الكلاسيكو
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أعلن نادي برشلونة إصابة نجم خط وسطه الدولي البرازيلي أرثر ميلو، وغيابه عن المستطيل الأخضر حوالي 4 أسابيع تقريبا.

ونشر النادي الكتالوني بيانا عبر حسابه في تويتر، قال فيه:"أكد الفحص الطبي الذي خضع له لاعب الفريق الأول أرثر ميلو، معاناته من إصابة في أوتار الركبة".

وتابع البيان: "من المتوقع أن يغيب اللاعب لفترة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع".

ويتوقع أن يغيب صاحب الـ22 عاما عن مباريات مهمة لبرشلونة خلال الفترة المقبلة، أبرزها مباراتا الكلاسيكو أمام الغريم ريال مدريد، يومي 27 من الشهر الجاري في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والثاني من الشهر المقبل في المرحلة الـ26 من الدوري المحلي، إضافة إلى مواجهة ليون في ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، المقررة في الـ19 من الشهر الجاري.

وبات أرثر، الذي انضم للبارسا صيف العام الماضي، من الركائز الأساسية في خط وسط البلوغرانا، وخاض مع الفريق 27 مباراة حتى الآن في كافة المسابقات، وصنع هدفين.

المصدر: @FCBarcelona

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