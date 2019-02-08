بالفيديو.. الكراسي تنهمر على رؤوس لاعبي الإفريقي بعد كارثة (0-8)

استقبلت جماهير النادي الإفريقي، لاعبي فريقهم بالحديد والنار، قبل انطلاق مباراته ضد ضيفه نادي حمام الأنف، أمس الخميس، وذلك ضمن الجولة الـ 14 من الدوري التونسي لكرة القدم.

وقامت الجماهير برشق اللاعبين بالحجارة والكراسي وأشياء أخرى ما تسبب بتأخير اللقاء، وذلك على خلفية الهزيمة الكارثية التي مني بها الإفريقي على يد مضيفه مازيمبي الكونغولي (0-8)، في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

وتأخرت بداية المباراة لعدة دقائق إثر أحداث الشغب الدموية، التي شهدها ملعب "المنزه"، وتدخلت عناصر الأمن لكبح جماح الغضب الجماهيري، باستخدام القنابل المسيلة للدموع، قبل أن تتطور الاشتباكات بين الطرفين، ما أسفر عن وقوع إصابات بالجملة في صفوف الجانبين.

وأما المباراة فقد انتهت بفوز الإفريقي على نادي حمام الأنف، بهدف يتيم سجله اللاعب علي العابدي، بحلول الدقيقة 65 من زمن اللقاء.

المصدر: وكالات