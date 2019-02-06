"ناسا" تؤكد وجود تسريب لسائل على متن المحطة الفضائية

أكدت وكالة "ناسا" الأخبار التي تحدثت عن حصول تسريب للمياه في إحدى وحدات المحطة الفضائية الدولية.

وأكدت مصادر مطلعة في مجال الفضاء لوكالة "نوفوستي" الروسية، في الأول من فبراير الجاري، أن مشكلة تقنية تسببت بتسرب كميات من المياه داخل الوحدة الأمريكية التابعة للمحطة الفضائية الدولية.

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وأشارت المصادر إلى أن نحو 10 لترات من السوائل قد تسربت من منظومة إمداد المراحيض بالمياه، الموجودة على متن المحطة، وصل نحو 9.5 منها إلى وحدة "Tranquility" الأمريكية، ما اضطر رواد الفضاء لجمع الماء باستخدام المناديل والمناشف.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتسرب فيها المياه داخل المحطة، فخلال العام الفائت، تسبب عطل في أنظمة التحكم الحراري لمختبر "Kibo" الياباني، التابع للوحدة الأمريكية هناك، في تسرب المياه إلى داخل حجرة المختبر المأهولة.

المصدر: نوفوستي