أحد أقمار منظومة "غلوناس" يعود للخدمة من جديد

أعلن مسؤولون في "روس كوسموس" أن أقمار منظومة "غلوناس" للملاحة الفضائية وتحديد المواقع عادت للخدمة بشكل كامل.

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وقال بيان صادر عن شركة "غلوناس"، إن "جميع أقمار منظوماتنا الـ 24 عادت للخدمة بجهوزية تامة، بعد أن أعيد تشغيل أحد أقمار (غلوناس-إم) من جديد".

وأوضحت الشركة أن القمر المذكور كان قد أوقف عن العمل مؤقتا، في 18 يناير الفائت، كونه استوفى العمر الافتراضي للخدمة، لكن الخبراء ارتأوا لاحقا إعادة تشغيله إلى حين إطلاق قمر آخر بديل عنه.

وبدأ تطوير "غلوناس" في الاتحاد السوفيتي عام 1976. واعتبارا من 1982، تم إطلاق العديد من الأقمار الصناعية التي أضيفت إلى المنظومة الفضائية، لتصبح اليوم المنافس الأقوى لـ "GPS" الأمريكية، ووسيلة معتمدة للملاحة وتحديد المواقع عند الكثير من سكان العالم.

المصدر: لايف.رو