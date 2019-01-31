الصين تخطط لإطلاق أكثر من 30 صاروخا فضائيا عام 2019

أعلنت هيئة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية (CASC) أن الصين تخطط لتحقيق أكثر من 30 عملية إطلاق إلى الفضاء، ووضع أكثر من 50 جهازا فضائيا في مدارات حول الأرض.

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وجاء في بيان الهيئة: "نحيي عام 2019 ذكرى مرور 70 سنة على تأسيس جمهورية الصين الشعبية، و20 سنة على تأسيس مؤسستنا. وبعد أن حققنا رقما قياسيا في عام 2018 بإطلاق 37 صاروخا فضائيا، ننوي الالتزام بالصيغة (30+). أي نخطط لإطلاق أكثر من 30 صاروخا على متنها أكثر من 50 جهازا فضائيا".

وأهم هذه الإطلاقات سيكون الثالث والرابع لصاروخ النقل الثقيل "تشانغ تشنغ-5" والمسبار "تشانغ إه-5" الذي عليه الهبوط على القمر وجمع عينات من تربته والعودة إلى الأرض، وكذلك وضع 10 أقمار صناعية لمنظومة الملاحة الصينية "بيدو".

وتجدر الإشارة إلى أن الصين احتلت عام 2019 المرتبة الأولى في العالم بعدد الإطلاقات الفضائية (39 إطلاقا)، تليها الولايات المتحدة في المرتبة الثانية (34)، تليهما روسيا في المرتبة الثالثة والاتحاد الأوروبي في الرابعة والهند في المرتبة الخامسة.

المصدر: نوفوستي