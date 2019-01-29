أوروبا تساهم في المشروع الروسي لدراسة القمر

أعلن مدير معهد البحوث الفضائية الروسي، أناتولي بيتروكوفيتش، أن الدول الأوروبية ستساهم في المشروع الروسي لدراسة القمر.

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وقال بيتروكوفيتش في حديث لوكالة نوفوستي: "المقصود مساهمة وكالة الفضاء الأوروبية بالمعدات الفضائية التي تنتجها وكالات الفضاء في البلدان الأوروبية".

وأكد بيتروكوفيتش أن المركبتين القمريتين الروسيتين "لونا-25" و"لونا-27" ستزودان بمحطتي هبوط، أما مركبة "لونا-26" فسوف تزود بنحو 10 أجهزة علمية وتقنية. وأضاف أنه "يجري الاتفاق بين مؤسسة (روس كوسموس) ووكالة الفضاء الأوروبية بشأن التعاون في المشروعات الخاصة بدراسات القمر، حيث سيثبت في الاتفاق الدور الذي ستلعبه وكالة الفضاء الأوروبية في هذه المشروعات".

يذكر أن رئيس مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، كان قد أعلن عن تاجيل إطلاق مركبة "لونا-25" إلى عام 2021، والمركبتين "لونا-26" و"لونا-27" إلى عامي 2023 و2024 على التوالي.

المصدر: نوفوستي