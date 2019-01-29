 
مباشر

أوروبا تساهم في المشروع الروسي لدراسة القمر

الفضاء

أوروبا تساهم في المشروع الروسي لدراسة القمر
Sputnik Антон Денисов
أوروبا تساهم في المشاريع الروسية لدراسة القمر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ldqg

أعلن مدير معهد البحوث الفضائية الروسي، أناتولي بيتروكوفيتش، أن الدول الأوروبية ستساهم في المشروع الروسي لدراسة القمر.

إقرأ المزيد
نموذج القمر "Bion-M2".
أمريكا تشارك في تجارب على قمر "Bion-M2" الروسي

وقال بيتروكوفيتش في حديث لوكالة نوفوستي: "المقصود مساهمة وكالة الفضاء الأوروبية بالمعدات الفضائية التي تنتجها وكالات الفضاء في البلدان الأوروبية".

وأكد بيتروكوفيتش أن المركبتين القمريتين الروسيتين "لونا-25" و"لونا-27" ستزودان بمحطتي هبوط، أما مركبة "لونا-26" فسوف تزود بنحو 10 أجهزة علمية وتقنية. وأضاف أنه "يجري الاتفاق بين مؤسسة (روس كوسموس) ووكالة الفضاء الأوروبية بشأن التعاون في المشروعات الخاصة بدراسات القمر، حيث سيثبت في الاتفاق الدور الذي ستلعبه وكالة الفضاء الأوروبية في هذه المشروعات".

يذكر أن رئيس مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، كان قد أعلن عن تاجيل إطلاق مركبة "لونا-25" إلى عام 2021، والمركبتين "لونا-26" و"لونا-27" إلى عامي 2023 و2024 على التوالي.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

في سابقة.. الرئيس التونسي يخسر قضية رفعها ضد مواطن