رائد فضاء يتمنى رؤية رواد بـ "أربع أياد وذيل"

يعتقد رائد الفضاء الإيطالي، لوقا بارميتانو، أن رواد الفضاء سيخضعون في المستقبل البعيد إلى تعديل وراثي وجسدي، للحصول على أطراف إضافية أو القدرة على "السبات".

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وقال الرائد في حديث لمجلة "Ulisse" ردا على سؤالها: "رواد فضاء معدلين وراثيا؟ نعم هذا ممكن، لأن الجين المسؤول عن السبات موجود في جسم الإنسان، وإذا تمكنا من اكتشاف طريقة لتحفيزه فلماذا لا نحاول. وأكثر من هذا، الأقدام في الفضاء لا حاجة لها، في حين رائد فضاء بأربع أياد وذيل سيكون أمرا أكثر فائدة".

ووفقا له، فسيكون بالإمكان مستقبلا، بمساعدة تكنولوجيا النانو، حجب بعض أشكال انقسام الخلايا، كي لا تشكل الأشعة الكونية خطرا كبيرا على حياة رواد الفضاء، "وهذا ليس خيالا".

وتابع بارميتانو حديثه قائلا: "عندما نقرأ اليوم روايات جول فيرن فإننا لا نشعر بأنها خيال علمي. أي كل ما يمكننا تصوره يمكن تحقيقه، بالطبع تنفيذه ليس سهلا دائما". وأضاف أن "الرحلة إلى كوكب المريخ ستتحقق بعد 20 سنة".

ويستعد رائد الفضاء الإيطالي حاليا للقيام برحلته الفضائية الثانية إلى المحطة الفضائية الدولية، على متن مركبة "سويوز إم إس-13"، حيث حقق الرحلة الأولى في عام 2013، واستمرت من 29 مايو إلى 11 نوفمبر.

المصدر: نوفوستي