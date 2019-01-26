"سبيس إكس" تجري اختبارا ناريا لصاروخ "فالكون-9"

أجرت شركة "سبيس إكس" اختبارا ناريا قصيرا لصاروخ النقل "فالكون-9"، الذي سيستخدم في إطلاق المركبة الفضائية "دراغون-2" غير المأهولة في فبراير المقبل.

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ويشير موقع "Space Flight Now" في شبكة تويتر إلى أن "سبيس إكس لم تكشف تفاصيل تؤكد نجاح الاختبار الناري الأرضي الذي جرى في فلوريدا، كما تفعل عادة. ولكن مصادر عديدة تفيد بأن المحرك لم يعمل طوال الوقت المقرر".

وجرى الاختبار على منصة المطار الفضائي في كيب كانافيرال. ويشير الموقع إلى أن رؤية عمود الدخان تحت قاعدة الصاروخ تؤكد إجراء الاختبار، ما يعد "علامة فارقة رئيسة قبل اختبار المركبة الفضائية (دراغون-2) غير المأهولة المقرر في شباط المقبل".

يذكر أن "ناسا" كانت قد أعلنت أن الاختبار التجريبي لمركبة "دراغون-2" غير المأهولة سيتم، في 16 فبراير المقبل. ولكن مصدرا في قطاع الصواريخ والفضاء الروسي صرح لوكالة نوفوستي بأنه لا يستبعد تأجيل عملية الاختبار.

المصدر: نوفوستي