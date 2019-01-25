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الرواد الأوروبيون يستمتعون بما يتبقى من طعام زملائهم الروس!

الفضاء

الرواد الأوروبيون يستمتعون بما يتبقى من طعام زملائهم الروس!
ZUMAPRESS.com-© Nasa
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لاقت قائمة الطعام الروسي على محطة الفضاء الدولية المدارية رواجا بين رواد المحطة من الأوروبيين لطعمها اللذيذ.

وأكد رائد الفضاء الروسي، أوليغ أرتيميف، أن غذاء الفضاء الروسي ألذ بكثير من أطعمة رواد المحطة الفضائية الدولية الآخرين.

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وقال أرتيميف، إن رواد الفضاء الروس غالبا ما يشاركون احتياطياتهم من الطعام مع زملائهم الأوروبيين، لأن أطعمتهم المدارية لا تحتوي على ما يكفي من الملح والتوابل، "كل شيء لديهم باهت الطعم".

وأشار رائد الفضاء الروسي إلى أنه عندما يهم الرواد الروس بفتح وجبات جديدة من الطعام، يأخذ زملاؤهم الأوروبيون كل ما تبقى من وجباتهم السابقة ويقولون لهم: "كيف تصنعون هذا الطعام؟".

وأضاف أرتيميف أن الحصص الغذائية على متن المحطة الفضائية الدولية تستخدم كالعملة، ففي بعض الأحيان، يقوم الرواد الروس بتبديل الجبن بالمأكولات البحرية من الرواد الأوروبيين، لعدم توفرها في وجباتهم.

المصدر: لايف. رو

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