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اليابان تطلق صاروخا يحمل سبعة أقمار صناعية إلى الفضاء

الفضاء

اليابان تطلق صاروخا يحمل سبعة أقمار صناعية إلى الفضاء
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صاروخ "إبسيلون-4" إلى الفضاء
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أعلنت اليابان أنها أطلقت صاروخ النقل "إبسيلون-4" وعلى متنه سبعة أقمار صناعية، يوم الجمعة 18 يناير الجاري.

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وأفادت وكالة الفضاء اليابانية التي بثت على الهواء مباشرة عملية إطلاق الصاروخ، بأن طول الصاروخ "إبسيلون-4" 26 مترا ووزنه 96 طنا، وبلغت كلفته حوالي 50 مليون دولار، ويعمل بالوقود الصلب. وتعد هذه التكلفة أقل منها لصاروخ "Н2А" الذي يعمل بالوقود السائل (حوالي 120 مليون دولار).

كما أن صاروخ "إيبسيلون-4" مزود بأجهزة الذكاء الصناعي، ما يسمح بمراقبة جميع العمليات ذاتيا، دون مشاركة الإنسان.

وتعبر عن مزايا هذا الصاروخ المبادئ التي صممه علماء اليابان على أساسها خلال 12 سنة، وهي توفير الوقت والمعدات والأموال والعامل البشري.

المصدر: نوفوستي

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