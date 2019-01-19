روسيا تعاين قاعدة "فوستوتشني" الفضائية بحثا عن الصراصير
Sputnik Sergei Mamontov
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lc2f
يعتزم الخبراء الروس معاينة قاعدة "فوستوتشني" الفضائية الروسية بحثا عن الحشرات بأنواعها.
وجاء في مستندات نشرها ممثلون عن الحكومة الروسية أن الخبراء سيبحثون عن: الصراصير، النمل، البراغيث، القراد، البق، القمل، الذباب والبعوض، ونشرت المعلومات على موقع المشتريات الحكومية، لاستقطاب شركات تتولى تقديم تلك الخدمات.
وقال الموقع إن خدمات معاينة منشآت القاعدة الفضائية تقضي بالبحث عن الحشرات فيها وكشف كمياتها وأماكنها وتحديد سبل مكافحتها.
وتقدر تكلفة الاتفاقية التي سيسري مفعولها لغاية نهاية العام الجاري بـ 45 ألف روبل، ما يعادل نحو 800 دولار.
المصدر: نوفوستي
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)