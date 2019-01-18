روسيا تنتج صواريخ فضائية أرخص ثمنا وأعلى جودة!

تخطط مؤسسة "روس كوسموس" الروسية لخفض ثمن صاروخي "أنغارا" و"سويوز-5" الفضائيين، لرفع قدرتهما على المنافسة في سوق الصواريخ العالمية.

وأعلن مدير عام المؤسسة، دميتري روغوزين، عبر حسابه على تويتر، أن القرار بهذا الشأن اتخذ في اجتماع مديري المصانع التابعة للقطاع الفضائي الروسي.

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وقال مدير المؤسسة إن "سويوز-5" يتوقع أن يصبح مشروعا واعدا، لأنه يقل ثمنا عن المشاريع المنافسة، ويتفوق عليها من حيث قدرة الصواريخ المتوسطة.

أما مشروع "أنغارا" الصاروخي الروسي، فإن شركة "خرونيتشيف" المصنعة له ستتخذ سلسلة من الخطوات الرامية إلى تخفيض ثمنه الأصلي.

يذكر أن أسرة صواريخ "أنغارا" الروسية من الجيل الجديد تتضمن صواريخ خفيفة ومتوسطة وثقيلة. وتبلغ حمولتها القصوى 37.5 طن.

المصدر: تاس