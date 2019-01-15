مصدر: منظومة "بلاغوفيست" الروسية للاتصالات العسكرية ستكتمل في أبريل

أعلن مصدر في قطاع الصواريخ والفضاء الروسي أن آخر قمر صناعي من منظومة "بلاغوفيست" للاتصالات العسكرية سيطلق، في شهر أبريل 2019.

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وقال المصدر في حديث لوكالة نوفوستي: "من المقرر نقل القمر إلى مطار بايكونور الفضائي في نهاية شهر فبراير، حيث من المحتمل إطلاقه إلى الفضاء بواسطة صاروخ النقل (بروتون-إم)، في النصف الأول من شهر أبريل المقبل".

وتتبع منظومة "بلاغوفيست" لوزارة الدفاع الروسية، وبدأت الانتشار في الفضاء في عام 2017، وقد أطلقت ثلاثة أقمار منها حتى الآن.

وتتوزع أقمار المنظومة بصورة متماثلة في مدار ثابت بالنسبة للأرض، وتغطيها بشكل كامل، وتضمن للجيش الروسي نقل المعلومات بسرعة فائقة، بما فيها البث التلفزيوني والإنترنت والاتصالات الهاتفية وغيرها من أشكال الاتصالات.

ومن المفترض أن تعمل أقمار المنظومة 15 عاما.

المصدر: نوفوستي