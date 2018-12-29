تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري مرة أخرى

أعلن مصدر في قطاع صناعة صواريخ الفضاء الروسي أن إطلاق القمر الصناعي المصري "EgyptSat-A"، سيؤجل حتى العام المقبل.

وقال المصدر إن "إطلاق قمر EgyptSat-A المصري على متن صاروخ Soyuz-2.1b مع وحدة التعجيل فريغات، سيؤجل من 7 حتى 21 فبراير 2019، لكن وقت الإطلاق سيبقى نفسه، في تمام الساعة 19:47 بتوقيت موسكو".

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وكانت مصادر في مؤسسة "روس كوسموس" قد ذكرت سابقا أن القمر المصري سينقل إلى قاعدة بايكونور الفضائية، يوم 20 يناير 2019، وأن أخصائيي مؤسسة "لافوتشكين" العلمية الإنتاجية بدأوا عملهم في القاعدة لتحضير وحدة التعجيل "فريغات"، التي ستستخدم في نقل القمر المصري ووضعه في المدار المقرر.

وطوّر "EgyptSat-A" في شركة "إينيرغيا" الروسية ليحل محل قمر "EgyptSat-2" الذي أطلق سابقا إلى الفضاء وأعلن عن فقدانه عام 2015.

وصمم القمر الجديد للاستشعار عن بعد، وزود بكاميرات عالية الدقة قادرة على التقاط صور للأجسام الأرضية الصغيرة.

المصدر: نوفوستي