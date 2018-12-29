قمران صناعيان روسيان يبدآن بإرسال المعلومات إلى الأرض

أعلن رئيس شركة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، نجاح فتح البطاريات الشمسية التابعة للقمرين الصناعيين لاستشعار الأرض عن بعد "كانوبوس 1 و2".

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وقال روغوزين، إن مركز قيادة الرحلات الجوية تولى السيطرة على القمرين الصناعيين.

وقال مصدر في وزارة الطوارئ الروسية إن الأقمار الصناعية من هذا النوع مخصصة لمراقبة الحوادث الطبيعية والتكنولوجية. وعلى سبيل المثال، فإن القمر الصناعي لاستشعار الأرض عن بعد من طراز "كانوبوس"، يسمح باكتشاف نشوب حريق تبلغ مساحته 25 مترا مربعا فقط.

المصدر: تاس