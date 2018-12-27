تعديل مدار تحليق المحطة الفضائية الدولية

أعلن مصدر في مركز إدارة الرحلات الفضائية، أن مدار تحليق المحطة الفضائية الدولية رُفع مسافة 1.15 كلم، بواسطة محركات مركبة الشحن الروسية "بروغريس إم إس-10".

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وقال المصدر في تصريح لوكالة نوفوستي: "جرت عملية تعديل المدار بصورة اعتيادية، وأصبح متوسط ارتفاع مدار تحليق المحطة بعد رفعه 1.15 كلم يعادل 405.7 كلم".

وأوضح المتحدث أن تعديل مدار تحليق المحطة جرى بواسطة محركات مركبة الشحن التي بدأ تشغيلها الساعة 6:05 بتوقيت موسكو، يوم الخميس 27 ديسمبر الجاري، واستمرت بالعمل مدة 337 ثانية. وجرت عملية تعديل مدار المحطة ليتوافق مع شروط التحام المركبة "سويوز إم إس-12" المأهولة.

يذكر أن مصدرا في قطاع الصواريخ والفضاء صرح لوكالة نوفوستي بأنه خلال عام 2019، سيتم رفع مدار تحليق المحطة الفضائية الدولية بمقدار 15 كلم قبل دورة النشاط الشمسي الدورية، وأن تعديل المدار يوم 27 ديسمبر سيكون الأول في هذا المجال.

المصدر: نوفوستي