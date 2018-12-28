روسيا توقع عقودا جديدة لإطلاق أقمار صناعية أجنبية

وقعت شركة "Glavkosmos" التابعة لـ "روس كوسموس" الروسية عقودا جديدة لإطلاق أقمار صناعية أجنبية إلى الفضاء.

وفي تعليق لوكالة "نوفوستي" الروسية، قال مدير القسم التجاري في الشركة، يفغيني سولودفنيكوف، إن "شركته وقعت مؤخرا عقدا ثالثا لإطلاق صواريخ سويوز-2A1 التي ستحمل أقمارا صناعية أجنبية إلى الفضاء، من بينها أقمارCAS-500، وأقمار كورية جنوبية أخرى ستوضع في مدارات الأرض، في أبريل ويوليو 2020".

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ويأتي هذا العقد مكملا لعقود سابقة كانت قد وقعتها الشركة عام 2017 مع الجانب الكوري الجنوبي، والتي بموجبها ستطلق "Glavkosmos" أقمار "CAS500-1" و"CAS500-2" التي ستعمل لصالح شركة "Korea Aerospace Industries".

وتعتمد روسيا على صواريخ "سويوز-2A1" في العديد من المهام الفضائية التجارية، فهذه الصواريخ من المفترض أن تحمل، في 27 ديسمبر الجاري، قمر "GRUS" الياباني، و12 قمرا لأمريكا وجنوب إفريقيا من نوع "Flock 3k" و"ZACube-2"، بالإضافة إلى قمر "Lume-1" الإسباني، وأربعة أقمار ألمانية من طراز "D-Star ONE"، و8 أقمار "Lemur" أمريكية.

المصدر: نوفوستي