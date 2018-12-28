ما السبب وراء إطلاق عدد كبير من الصواريخ إلى الفضاء هذا العام؟

ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية أن عدد الصواريخ الفضائية التي أطلقت العام الجاري هو الأكبر منذ 28 سنة.

وأشار مصدر في صناعة الفضاء الروسية إلى أن عدد الصواريخ التي أطلقت بنجاح إلى الفضاء هذا العام، وصل إلى 112 صاروخا، ومن المخطط إطلاق 3 أخرى حتى نهاية ديسمبر، أما العام الفائت فقد شهد إطلاق 90 صاروخا فقط.

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وأوضح المصدر أن هذا الارتفاع الملحوظ في عدد الصواريخ المطلقة سببه أن بعض البلدان زادت من عمليات الإطلاق، فالصين مثلا أطلقت العام الفائت 18 صاروخا نحو الفضاء، أما العام الجاري فرفعت العدد إلى 39 صاروخا. وكذلك ارتفع عدد الصواريخ التي أطلقتها الولايات المتحدة، من 29 صاروخا العام الفائت إلى 32 صاروخا هذا العام، وكذلك الهند التي أطلقت 3 صواريخ في 2018 مقابل واحد العام الفائت.

أما روسيا فقد قللت هذا العام من عدد الصواريخ، بواقع 20 مقابل 21 العام الفائت، وكذلك اليابان، التي قللت العدد من 7 العام الفائت إلى 6 هذا العام.

المصدر: نوفوستي