الصين تطلق الحمض النووي لنمر نادر إلى الفضاء

أطلق العلماء الصينيون إلى المدار الأرضي كبسولة تحتوي على الحمض النووي لنوع نادر من النمور الصينية الجنوبية.

وقالت صحيفة "تشاينا دايلي" الصينية، إن "الغاية من تلك البعثة الفضائية هي ضمان الحفاظ على هذا الحيوان المهدد بالانقراض عن وجه الأرض".

وأطلقت الكبسولة من قاعدة "جيوكوان" الفضائية في محافظة قانسو الصينية بواسطة صاروخ "جان تشانغ-11". وحملت الكبسولة مواد وراثية تحتوي على الحمض النووي لنمر "كانغ كانغ"، الذي يعيش حاليا في حديقة الحيوان في محافظة قوانغ دونغ الجنوبية الصينية.

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ويتوقع أن يحفظ الحمض النووي على ارتفاع ألف كيلومتر فوق سطح الأرض، في ظروف انعدام الجاذبية على مدى عقود وحتى مئات السنين، وذلك لتنويع الثروة الحيوانية في الأرض وغيرها من الكواكب الصالحة للحياة.

يذكر أن هذا المشروع لا يعد الأول من نوعه في الصين، إذ سبقه مشروع إطلاق بنك الجينات إلى المدار الأرضي. وتولت شركة "Shainghai ManWei Technology" تحقيق المشروع، وأطلقت نهاية أكتوبر الماضي صاروخا يحمل أول بنك للجينات في التاريخ أسمته "DSB-01".

وقال العلماء الصينيون آنذاك إن النماذج الوراثية ستحفظ في المدار الأرضي على مدى ألف عام، إذ وضعت داخل حاوية خاصة لا تتأثر بالأشعة الكونية.

وتعزم شركة "Shainghai ManWei Technology" في المستقبل القريب أن تشكل بنكا فضائيا للنماذج الوراثية، تحفظ فيه ملايين العينات من جينات البشر، والتي يخطط حسب الشركة لإرسالها فيما بعد إلى المريخ وكواكب تشبه الأرض.

المصدر: تاس