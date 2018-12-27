"ناسا" تنوي الاستمرار في استخدام صواريخ "سويوز" الروسية

أعلنت المتحدثة باسم "ناسا"، ستيفاني شيرهولز، أن الوكالة تخطط لاستمرار إرسال رواد الفضاء إلى المحطة الفضائية الدولية على متن صواريخ "سويوز" الروسية.

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وقالت المتحدثة: "أعربت الإدارة العليا للوكالة عن نيتها إرسال رواد الفضاء الأمريكيين على متن صواريخ (سويوز) الروسية إلى المحطة الفضائية الدولية، حتى بعد انتهاء مدة العقد المبرم في عام 2019، وأيضا نقل رواد الفضاء الروس على متن المركبات الفضائية الأمريكية".

يذكر أن "ناسا" اشترت في عام 2016 من مؤسسة "إينيرغيا" الروسية عبر شركة "بوينغ"، خمسة مقاعد في "سويوز" لنقل روادها إلى المحطة الفضائية الدولية.

وفي شهر أكتوبر الماضي، أعلنت "ناسا" الجدول الزمني المعدل لرحلات شركتي "سبيس إكس" و"بوينغ"، مشيرة إلى احتمال حصول تأخير زمني لا يقل عن شهرين.

ووفقا لهذا الجدول، سيتم اختبار مركبة "سبيس إكس "غير المأهولة في يناير 2019، وأول اختبار مأهول لها في يونيو 2019. أما مركبة شركة "بوينغ" فسوف تقوم بأول رحلة مأهولة في أغسطس 2019.

المصدر: نوفوستي