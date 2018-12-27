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روسيا تطلق "ميتيور-إم" وأقمارا أخرى إلى الفضاء عام 2019

الفضاء

روسيا تطلق
Globallookpress roscosmos. ru/Global Look Press
القمر "ميتيور-إم" سيطلق عام 2019
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أعلن يفغيني سولودوفنيكوف مدير مبيعات شركة "غلافكوسموس لخدمات الإطلاق" أن المسؤولين عن إطلاق صواريخ "سويزو-2"، يخططون لإطلاق القمر الصناعي "ميتيور-إم" رقم 2.2، في عام 2019.

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وقال سولودوفنيكوف، إن المسؤولين في قسم خدمات إطلاق الصواريخ يخططون لإطلاق القمر الصناعي "ميتيور-إم" إلى الفضاء مع أقمار صناعية صغيرة بواسطة صاروخ "سويوز-2"، من مطار فوستوتشني الفضائي.

وأضاف المدير قائلا: "نعمل حاليا بالفعل على احتساب الحمولات الإضافية المفيدة لإطلاقها مع القمر "ميتيور-إم" في السنة المقبلة، وفي الوقت الحاضر، ننتظر معلومات دقيقة من مؤسسة (روس كوسموس) بشأن موعد الإطلاق".

المصدر: نوفوستي

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