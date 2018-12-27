جامعة آمور الروسية تخطط لإطلاق أول قمر صناعي خاص بها

أعلن مصدر في جامعة آمور الحكومية أن الجامعة تخطط لإطلاق أول قمر صناعي خاص بها عام 2019.

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وقال المصدر إن الجامعة "ستحاول في عام 2019 المقبل إطلاق أول قمر صناعي خاص بها، سيكون سابع قمر من تصميم طلاب الجامعات الروسية".

وأضاف المصدر قائلا: "لقد حصلنا على موافقة أولية من مؤسسة (روس كوسموس) لإطلاق القمر".

ومن المفترض أن يجهز القمر الذي أطلق عليه اسم "ASTRU MicroSat" بكاميرا متطورة، وستكون كتلته 22 كلغم وسوف يوضع في مدار على ارتفاع 550 كلم.

المصدر: نوفوستي