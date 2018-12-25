7 صواريخ "بروتون" روسية تنطلق إلى الفضاء العام المقبل

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن نيتها إطلاق 7 صواريخ "بروتون" فضائية روسية العام المقبل.

وقال بيان صادر عن الوكالة مؤخرا إن "العام المقبل سيشهد إطلاق 7 صواريخ فضائية من نوع بروتون من مطار بايكونور في كازاخستان، 5 منها ستحمل أقمارا ومعدات علمية روسية جديدة إلى الفضاء".

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ومن المفترض أن تجري أول عملية إطلاق لهذه الصواريخ أوائل أبريل المقبل، ليحمل "بروتون" إلى الفضاء مختبر "Spektr-RG" العلمي.

وفي شهري مايو ويونيو، ستنقل هذه الصواريخ إلى المدارات أقمارا عسكرية روسية جديدة من نوع "Blagovest".

وفي خريف 2019، ستعتمد روسيا على هذه الصواريخ لإطلاق أقمار اتصالات أجنبية هي "Eutelsat 5" و"West B" و"MEV-1". أما في نهاية العام، فسيطلق بواسطتها قمر "Anik G2V" الأجنبي.

المصدر: نوفوستي