روسيا تطلق عددا من الأقمار الصناعية الأجنبية

أعلن القائمون على مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي عن استعداده لإطلاق صاروخ جديد إلى الفضاء.

وأورد موقع "نوفوستي" الروسي أن الخبراء نقلوا إلى المطار صاروخ "سويوز-2-A1"، استعدادا لإطلاقه إلى الفضاء يوم 27 ديسمبر الجاري، الساعة 5:07 بتوقيت موسكو، ليكون رابع صاروخ يطلق من هناك.

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وسيحمل الصاروخ إلى المدارات الفضائية قمرين روسيين للاستشعار عن بعد من طراز "Canopus-V"، وقمر "GRUS" الياباني، و12 قمرا لأمريكا وجنوب إفريقيا من نوع "Flock 3k" و"ZACube-2"، بالإضافة إلى قمر "Lume-1" الإسباني، وأربعة أقمار ألمانية من طراز "D-Star ONE"، و8 أقمار "Lemur" أمريكية.

وسينضم قمرا "Canopus-V" الروسيان إلى مجموعة أقمار من نفس الطراز، لتعمل كلها مجتمعة على تأمين الاتصالات مع الأرض، ونقل البيانات التي تتعلق بالحرائق والكوارث الطبيعية، ومراقبة الحياة الطبيعية.

المصدر: نوفوستي