 
مباشر
عاجل
الشرطة البريطانية: طعن 3 أشخاص في مركز طبي بلندن واعتقال شخص على خلفية الحادث

رائد فضاء روسي يتولى قيادة المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

رائد فضاء روسي يتولى قيادة المحطة الفضائية الدولية
Wiki Everipedia Everipedia.org
قائد المحطة الفضائية أوليغ كونونينكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l7rg

سلم رائد الفضاء، ألكسندر هرست، زمام قيادة المحطة الفضائية الدولية إلى رائد فضاء روسي.

إقرأ المزيد
"سويوز إم إس-11" ستصل خلال 6 ساعات إلى المحطة الفضائية الدولية مركبة "سويوز" المأهولة ستلتحم بالمحطة الفضائية في وقت قياسي!

وشهدت المحطة الفضائية الدولية، يوم الثلاثاء 18 ديسمبر، مراسم تسليم قيادتها من قائد البعثة الـ57، رائد الفضاء الأوروبي، ألكسندر هرست، إلى رائد الفضاء الروسي، أوليغ كونونينكو.

ويضم طاقم المحطة الفضائية الدولية حاليا إلى جانب رائدي الفضاء المذكورين الأمريكية، إين شارلوت مكلاين، والكندي، دافيد سان-جاك.

 المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. الثالوث النووي الروسي أو القوة الاستراتيجية الضاربة