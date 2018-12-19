رائد فضاء روسي يتولى قيادة المحطة الفضائية الدولية

سلم رائد الفضاء، ألكسندر هرست، زمام قيادة المحطة الفضائية الدولية إلى رائد فضاء روسي.

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وشهدت المحطة الفضائية الدولية، يوم الثلاثاء 18 ديسمبر، مراسم تسليم قيادتها من قائد البعثة الـ57، رائد الفضاء الأوروبي، ألكسندر هرست، إلى رائد الفضاء الروسي، أوليغ كونونينكو.

ويضم طاقم المحطة الفضائية الدولية حاليا إلى جانب رائدي الفضاء المذكورين الأمريكية، إين شارلوت مكلاين، والكندي، دافيد سان-جاك.

المصدر: تاس