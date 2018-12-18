الرواد الأمريكيون لن يقودوا المحطة الفضائية حتى 2020!

ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية أن رواد الفضاء الأمريكيين لن يقودوا المحطة الفضائية الدولية حتى 2020.

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وأوضحت الوكالة أن رائد الفضاء الألماني، ألكسندر غيرست، تسلّم قيادة المحطة من الأمريكي، أندرو فيستيلا، في أكتوبر الفائت، ومن المفترض أن يسلم القيادة إلى زميله الروسي، أوليغ كونونينكو، في 19 ديسمبر الجاري، والذي بدوره سيسلمها للروسي أليكسي أوفتشينين، في يونيو 2019.

وفي أكتوبر 2019، من المفترض أن تنتقل قيادة المحطة إلى رائد الفضاء الإيطالي، لوكا بارميتانو، بعدها إلى الروسي أوليغ سكريبوتشكي، في فبراير 2020.

أما الأمريكيون وفقا لمصادر الوكالة، فلن يصلو إلى قيادة المحطة الفضائية الدولية قبل أبريل 2020.

المصدر: نوفوستي