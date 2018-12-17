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نظام الرحلات الفضائية المأهولة السريع يطبق بعد 1.5 سنة

الفضاء

نظام الرحلات الفضائية المأهولة السريع يطبق بعد 1.5 سنة
Roscosmos
المحطة الفضائية الدولية
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أعلن رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، أن العمل بنظام الرحلات المأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية خلال ثلاث ساعات سيعمل به بعد سنة ونصف.

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وكتب روغوزين في صفحته على تويتر: "نخطط لإطلاق مركبة الشحن (بروغريس) في 28 مارس المقبل، للوصول إلى المحطة الفضائية الدولية بعد دورتين فقط خلال ثلاث ساعات. وبعد سنة ونصف، سوف يبدأ إطلاق المركبات الفضائية المأهولة برواد الفضاء والسياح إلى المحطة الفضائية الدولية، بحيث يصلون إليها أسرع من الرحلة من موسكو إلى بروكسل".

المصدر: نوفوستي

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