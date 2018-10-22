إعلان الموعد الأولي لإطلاق مركبة إلى المحطة الفضائية الدولية

أعلن مصدر في قطاع الصواريخ والفضاء الروسي أن الموعد الأولي لإطلاق مركبة إلى المحطة الفضائية الدولية، في 3 ديسمبر المقبل، وعودة الطاقم الحالي يوم 20 من الشهر نفسه إلى الأرض.

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وقال المصدر في تصريح لوكالة نوفوستي: "هذه المواعيد أولية ويجب أن تتم الموافقة عليها يوم 30 أكتوبر الجاري، خلال انعقاد لجنة الحوادث".

وأشار المصدر إلى أنه من المقرر بين هذه التاريخين أن يخرج رائدا فضاء روسيان إلى الفضاء المفتوح، لفحص "ثقب" المركبة "سويوز إم إس-09".

يذكر أن ممثل مؤسسة "روس كوسموس" كان قد أعلن سابقا أن جدول إطلاق المركبات إلى المحطة الفضائية الدولية سيحدد بعد انتهاء التحقيق بحادث الصاروخ "سويوز-إف غي". وقال: "كل شيء مرتبط بقرار اللجنة الحكومية ومتى يرفع الحظر عن إطلاق المركبات إلى المحطة الفضائية الدولية".

كما أعلن المصدر للصحفيين أن أول إطلاق للصاروخ الناقل "سويوز-إف غي" وعلى متنه مركبة الشحن "بروغريس-10"، سيكون مبدئيا، يوم 18 نوفمبر المقبل.

المصدر: نوفوستي