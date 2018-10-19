تحديد المذنب المحتمل في حادث صاروخ "سويوز-إف غي"

حددت لجنة مؤسسة "روس كوسموس" ولجنة التحقيقات المذنب المحتمل في الضرر الذي أصاب أحد أجهزة الاستشعار في الصاروخ الناقل "سويوز-إف غي"، ما تسبب في حاثة 11 أكتوبر الجاري.

وقال مصدر في حديث لوكالة نوفوستي: "يجري حاليا التأكد من ذنب الشخص الذي فعل ذلك، وأيضا دور المسؤول والمشرف، لأن مهمتهما منع واكتشاف الأعمال الخاطئة".

ويمتلك المحققون سجلات تحوي أسماء جميع من شارك في العمل وطبيعة عمله، منذ وصول الصاروخ إلى مطار بايكونور الفضائي وحتى لحظة إطلاقه. كما تحتوي هذه السجلات على معلومات عن منفذ كل عملية ومشرفها ووقت تنفيذها، لذلك كان من السهل على لجنة التحقيق تحديد المذنبين في الحادث بعد معرفة سببه.

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ومن جانب آخر، يعتقد بافل بوشكين، المدير العام لشركة "كوسموكورس" الذي أشرف سابقا على تصميم صاروخ "أنغارا"، بأن البحث عن المذنبين في عملية تجميع الصاروخ في بايكونور قد يكون من دون فائدة، لأن تكنولوجيا وعملية تجميع وحدات الصاروخ الناقل أصبحت قديمة. لذلك قد لا يكون من قام بعملية التجميع والإشراف عليها مذنبا فيما حصل.

وأعلن مصدر في مطار بايكونور الفضائي أن حظر إطلاق صواريخ "سويوز" من هذا المطار سوف يرفع في نهاية الأسبوع، بعد التوقيع على تقرير لجنة التحقيق. وأضاف أن التقرير يجب أن يتضمن توصيات تنفذ لمنع وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلا.

المصدر: نوفوستي