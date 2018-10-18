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سكان موسكو يرصدون مساء اليوم ظاهرة فلكية مثيرة

الفضاء

سكان موسكو يرصدون مساء اليوم ظاهرة فلكية مثيرة
Globallookpress Anton Raharjo/ZUMAPRESS.com
القمر
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كشف موقع قبة موسكو السماوية أن سماء العاصمة الروسية تشهد، اليوم الخميس، ظاهرة نادرة وهي اقتراب القمر من المريخ، بحيث تفصلهما مسافة تقدر بدرجتين فقط.

Metronews.ru
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وجاء في بيان صدر عن قبة موسكو السماوية: "سيقع القمر بربعه الأول قريبا من المريخ، حيث سيكون المريخ ساطعا إلى درجة تمكّن سكان موسكو من رؤيته بالعين المجردة بالقرب من القمر".

وأوضح البيان أن بالإمكان رصد الظاهرة من الساعة 17:30 مساء، وقبل حلول منتصف الليل في القسم الجنوبي من السماء.

المصدر: تاس

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