سكان موسكو يرصدون مساء اليوم ظاهرة فلكية مثيرة

كشف موقع قبة موسكو السماوية أن سماء العاصمة الروسية تشهد، اليوم الخميس، ظاهرة نادرة وهي اقتراب القمر من المريخ، بحيث تفصلهما مسافة تقدر بدرجتين فقط.

Metronews.ru

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وجاء في بيان صدر عن قبة موسكو السماوية: "سيقع القمر بربعه الأول قريبا من المريخ، حيث سيكون المريخ ساطعا إلى درجة تمكّن سكان موسكو من رؤيته بالعين المجردة بالقرب من القمر".

وأوضح البيان أن بالإمكان رصد الظاهرة من الساعة 17:30 مساء، وقبل حلول منتصف الليل في القسم الجنوبي من السماء.

المصدر: تاس