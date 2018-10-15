أمريكا لن تتخلى عن خدمات روسيا في مجال الفضاء

ذكر المدير التنفيذي لرحلات الفضاء المأهولة في "روس كوسموس"، سيرغي كريكاليوف، أن الولايات المتحدة غير عازمة على التخلي عن الخدمات الروسية في مجال نقل الرواد إلى محطة الفضاء الدولية.

وفي مقابلة مع الصحافة قال المسؤول: "أمريكا لا تنوي التخلي عن خدمات روسيا لنقل الرواد إلى الفضاء بعد حادثة سويوز الأخيرة.. مهنيا نجد دوما لغة مشتركة للتعاون".

إقرأ المزيد

وتأتي تصريحات كركاليوف مؤكدة للتصريحات التي أدلت بها ناسا مؤخرا، والتي أكدت فيها أن خبراءها يعملون بشكل وثيق ومعمق مع الخبراء الروس لمعرفة الأسباب التي كانت وراء حادث صاروخ سويوز الأخير الذي كان متوجها إلى محطة الفضاء الدولية.

يذكر أن صاروخ "سويوز إم إس-10" الذي انطلق، الخميس 11 أكتوبر الجاري، من قاعدة بايكونور الفضائية ليحمل مركبة نحو محطة الفضاء الدولية، تعرض لعطل بعيد إطلاقه، واضطرت المركبة بمن فيها من رواد وبضائع لتنفيذ هبوط اضطراري في كازاخستان، وتم إجلاء رواد الفضاء منها بسلام.

المصدر: لايف. رو