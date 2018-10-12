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مشاهد من الفضاء للحظات تعطل صاروخ سويوز

الفضاء

مشاهد من الفضاء للحظات تعطل صاروخ سويوز
twitter@Astro_Alex
مشاهد من الفضاء للحظات تعطل صاروخ سويوز
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التقط رائد الفضاء ألكسندر غيرست، أحد أفراد الطاقم الثلاثة على متن محطة الفضاء الدولية، عملية الإطلاق الفاشلة لصاروخ سويوز، في سلسلة من الصور المذهلة.

وتظهر الصور التي نشرها غيرست عبر حسابه الشخصي على تويتر، بوضوح مسار الصاروخ سويوز الذي تعرض، يوم الخميس 11 أكتوبر، لخلل فني، أجبر رائدي الفضاء ألكسي أوفتشينين ونيك هيغ، على الهبوط في حالة طوارئ من علو أكثر من 50 كلم.

وقد عمل نظام الطوارئ التابع للصاروخ بشكل جيد ومن دون أي أخطاء، ما أمّن وصول الرائدين إلى الأرض بسلام، ومن دون أن يصابا بأي أذى.

ومن خلال التغريدة قال غيرست إنه كان سعيدا لسماع أن صديقيه كانا بخير، وشكر أفراد فرق الإنقاذ الذين كانوا قريبين من موقع الهبوط الاضطراري على مسافة تتراوح بين 20 إلى 25 كلم من جيزكازغان في وسط كازاخستان.

وكتب غيرست: "اليوم رأينا مرة أخرى مدى عظمة سويوز"، وأضاف أنه على الرغم من الفشل، إلا أن الطاقم تمكن من العودة بأمان إلى الأرض، وتابع: "السفر إلى الفضاء صعب، لكن يجب علينا الاستمرار لصالح البشرية".

المصدر: RT

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