خبير يكشف لـ RT السبب المحتمل لحادث "سويوز"

أعلن البروفيسور، سيرج بلاتر، من كلية لندن الجامعية، أن حادث الصاروخ الناقل "سويوز-إف جي" قد يكون ناتجا عن عدم توفير أحد محركات المرحلية لقوة السحب اللازمة.

وقال البروفيسور في حديث لقناة RT موضحا، قد يكون "السبب محرك المرحلة الأولى أو الثانية، ونتيجة لذلك، لم يحصل الصاروخ على الطاقة الكافية لإيصال المركبة إلى المدار المقرر".

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وأكد الخبير على أن "مثل هذا الحادث، هو حالة غير اعتيادية للصاروخ (سويوز-إف غي)، لأن هذا الصاروخ يعتبر أحد أكثر صواريخ النقل موثوقية في العالم حاليا".

يذكر أنه في يوم الخميس 11 أكتوبر الجاري، وقع أول حادث في تاريخ روسيا الحديث للصاروخ "سويوز-إف غي" الذي كان يحمل المركبة الفضائية "سويوز إم إس-10"، وعلى متنها طاقم جديد للمحطة الفضائية الدولية. إلا أن الصاروخ لم يتمكن من الوصول إلى المدار المقرر بسبب خلل ما في أحد المحركات، ما اضطر رائدا الفضاء الروسي أليكسي أوفتشينين والأمريكي نيك هيغ إلى استخدام كبسولة الإنقاذ والعودة إلى الرض سالمين.

وقد شكلت مؤسسة "روس كوسموس" لجنة خاصة للتحقيق في هذا الحادث وبدأت عملها فورا. وتقرر تعليق جميع إطلاقات "سويوز" المأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية من مطار بايكونور الفضائي لحين تحديد سبب الحادث.

المصدر: RT