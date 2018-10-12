العثور عن شظايا صاروخ "سويوز" الروسي المنكوب

عثر الخبراء الكازاخستانيون، مساء يوم الخميس 11 أكتوبر، على شظايا من الرأس الإنسيابي لصاروخ "سويوز-إف غي" المنكوب في منطقة تبعد 40 كيلومترا عن مدينة جيزكازغان بكازاخستان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم لجنة الطوارئ الكازاخستانية، نورسلطان نورأحمدوف، لوكالة "تاس" الروسية، بأن مؤشرات الوضع الإشعاعي والكيميائي في منطقة سقوط شظايا الصاروخ لا تتخطى المؤشرات الطبيعية. وأضاف أن قوات الطوارئ لم تكتشف أية آثار لدمار أو خراب أو ضحايا أو مسببات لنشوب الحريق هناك.

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وأوضح نورأحمدوف، أن أعضاء لجنة التحقيق في ملابسات الحادث الفضائي سيستمرون في البحث عن بقية شظايا الصاروخ. أما شظية الرأس الإنسيابي التي عثر عليها فسلمت إلى أعضاء اللجنة عقب اكتشافها.

يذكر أن صاروخ "سويوز-إف غي" الروسي الحامل للمركبة الفضائية المأهولة، والذي أطلق صباح يوم 11 أكتوبر، من قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية، تحطم بعيد إطلاقه. أما رائدا الفضاء الروسي والأمريكي اللذان كانا داخل المركبة فهبطا بالمظلة اضطراريا على الأرض بسلام، داخل كبسولة خاصة، في منطقة تبعد 240 كيلومترا عن القاعدة الفضائية الروسية.

المصدر: تاس