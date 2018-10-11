نظام طوارئ سويوز يبهر رائدة فضاء كندية

كتبت جولي باييت الحاكم العام الـ29 والحالي لكندا، ورائدة الفضاء السابقة، تغريدة عبر حسابها على تويتر، تثمن فيها عمل نظام الطوارئ في صاروخ "سويوز إم إس-10" .

وكتبت باييت: "إنهم آمنون.. إنهم سالمون ومعافون. نظام طوارئ مصمم بشكل جيد، ما هذا الاحتراف الشديد!".

والجدير بالذكر أن باييت هي رائدة فضاء ومهندسة كندية شاركت في رحلتين إلى الفضاء وهما "STS-96" و"STS-127"، وقد شغلت منصب رئيس رواد الفضاء الكنديين.

They are safe. Ils sont sains et saufs. A tribute to well designed abort systems and perfectly executed emergency procedures. Quel professionnalisme dans l’adversité. https://t.co/Y6XVCrqiOw — GGJuliePayette (@GGJuliePayette) October 11, 2018

المصدر: تويتر