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نظام طوارئ سويوز يبهر رائدة فضاء كندية

الفضاء

نظام طوارئ سويوز يبهر رائدة فضاء كندية
Gettyimages.ru
جولي باييت
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كتبت جولي باييت الحاكم العام الـ29 والحالي لكندا، ورائدة الفضاء السابقة، تغريدة عبر حسابها على تويتر، تثمن فيها عمل نظام الطوارئ في صاروخ "سويوز إم إس-10" .

وكتبت باييت: "إنهم آمنون.. إنهم سالمون ومعافون. نظام طوارئ مصمم بشكل جيد، ما هذا الاحتراف الشديد!".

والجدير بالذكر أن باييت هي رائدة فضاء ومهندسة كندية شاركت في رحلتين إلى الفضاء وهما "STS-96" و"STS-127"، وقد شغلت منصب رئيس رواد الفضاء الكنديين.

المصدر: تويتر

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