ما هو مبلغ التأمين على صاروخ "روس كوسموس"؟

ذكر موقع "تاس" الروسي أن وكالة "روس كوسموس" والشركات التي ساهمت بإطلاق صاروخ "سويوز إم إس-10" الذي تعرض لحادث اليوم ستحصل على تعويض مالي كبير جدا.

ووفقا للموقع، فإن مبلغ تأمين الرحلة التي انطلقت فيها "سويوز إم إس-10" اليوم الخميس بلغ 4.65 مليار روبل (نحو 60 مليون دولار)، ستدفعها شركة "soglasie".

ويشمل هذا الرقم الضخم الصاروخ الحامل، والمركبة الفضائية التي يحملها، وكذلك الحوادث التي كانت من الممكن أن تحصل: أثناء انفصال المركبة عن الصاروخ، وأثناء التحام المركبة بمحطة الفضاء الدولية أيضا.

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يذكر أن صاروخ "سويوز إم إس-10" الذي انطلق، اليوم الخميس، من قاعدة بايكونور الفضائية ليحمل مركبة نحو محطة الفضاء الدولية، تعرض لعطل بعيد إطلاقه، واضطرت المركبة بمن فيها من رواد وبضائع من تنفيذ هبوط اضطراري في كازاخستان، وتم إجلاء رواد الفضاء منها بسلام.

المصدر: تاس