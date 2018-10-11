روسيا قلقة من إنشاء منظومات قتالية فضائية ضاربة

أعرب مدير قسم الحد من انتشار الأسلحة ومراقبة التسلح في الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، عن قلق موسكو من خطط عدة دول نشر منظومات قتالية في الفضاء، ما سيؤدي إلى سباق تسلح هناك.

ونشر موقع وزارة الخارجية الروسية الإلكتروني مداخلة يرماكوف خلال مناقشات سياسية عامة جرت في اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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وقال يرماكوف: "نراقب بقلق الانتقال التدريجي لبعض الدول في تنفيذ خططها الخاصة بتصميم وإنتاج منظومات قتالية ضاربة، وتحويلها إلى واقع عملي ونشرها في المدارات الفضائية القريبة من الأرض. تنفيذ هذه الخطط سيؤدي إلى سباق التسلح في الفضاء وتحول الفضاء مستقبلا إلى ساحة للمواجهات المسلحة".

وأشار يرماكوف إلى أن تطور الأوضاع بهذه الصورة أمر ترفضه موسكو، لأنه يهدد بتقويض الأمن العالمي، مضيفا أن روسيا تدعو إلى إبقاء الفضاء خاليا من جميع أنواع الأسلحة، وتقترح صياغة اتفاقية تتضمن منع نشر الأسلحة في الفضاء واستخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد المواقع الفضائية.

وأردف يرماكوف قائلا: "لا نريد أن تعيش الإنسانية من جديد في انتظار أرمجدون (نهاية العالم) جديدة وهذه المرة من الفضاء، كما حصل خلال عشرات السنين بعد القصف الأمريكي لمدينتي هيروشيما وناغازاكي في اليابان، عندما كان يعتبر خطر الحرب النووية حقيقيا في بعض الأحيان".

المصدر: نوفوستي