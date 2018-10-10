روغوزين يبحث استكشاف القمر والحياة خارج الأرض مع مدير ناسا

التقى رئيس مؤسسة الفضاء الحكومية الروسية "روس كوسموس" بمدير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" جيم برايدنستاين في مطار بايكونور الفضائي.

وقال برايدنساين في أعقاب الاجتماع: "للتو عقدت أول لقاء مع رئيس "روس كوسموس" روغوزين. وجددنا التأكيد على تمسكنا بالتعاون في المحطة الفضائية الدولية وأطلنا البحث في كيفية العيش خارج الأرض وحماية الكوكب والحضور الدائم على سطح القمر".

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وقد وصل برايدنستان إلى مطار بايكونور الفضائي الواقع في كازاخستان، ومن المقرر أن يطلق منه غدا الخميس صاروخ يحمل طاقما جديدا إلى المحطة الفضائية الدولية.

وفي وقت سابق زار مدير وكالة الفضاء الأمريكية العاصمة الروسية موسكو.

المصدر: نوفوستي