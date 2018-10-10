"لغز القمر" المكتشف في الصحراء الكبرى للبيع في مزاد علني!

عُرضت قطعة كبيرة من صخور القمر المكتشفة في الصحراء الكبرى العام الماضي، للبيع مقابل 500 ألف دولار.

ويتكون نيزك القمر البالغ وزنه 5 كلغ والمعروف باسمه غير الرسمي "لغز القمر"، من 6 شظايا يمكن تجميعها معا، حيث يعد أحد أكبر صخور القمر التي تُعرض للبيع في مزاد علني. ويزن الجزء الأكبر من النيزك 2 كلغ، ويبلغ قياسه 17*12 سم.

ووصف خبير نيزكي الصخرة بأنها "الأكثر أهمية" من نوعها في السوق.

وقال جيف نوتكن، الرئيس التنفيذي لـ Aerolite Meteorites، الذي قدم البرنامج التلفزيوني الأمريكي "Meteorite Men": "انطلق هذا النيزك من سطح القمر في الماضي البعيد، على الأرجح بسبب تأثير نيزك مختلف، ثم سافر مسافة 250 ألف ميل إلى الأرض. وعلى الرغم من كل الصعاب، فقد نجا من الاحتراق في الغلاف الجوي ليتم العثور عليه في براري صحارى شمالي غرب إفريقيا عام 2017".

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وطُرح النيزك الذي يحمل اسم "شمال غرب إفريقيا NAW 11789"، للبيع من قبل دار المزادات الأمريكي "RR Auctions".

وقال بوبي ليفنغستون، نائب الرئيس التنفيذي في دار المزادات: "يشرفنا تقديم أول لمحة للعالم عن هذا الاكتشاف الرائع. إنه بلا شك أحد أكبر النيازك القمرية التي سيتم طرحها للمزاد العلني". ومن المقرر أن ينتهي المزاد، في 18 أكتوبر.

وفي حين أنه من غير المعروف كم عمر صخرة "لغز القمر"، فإن الدراسات التي أجريت منذ بضع سنوات توحي بأن القمر قد تشكل منذ حوالي 4.51 مليار سنة، أي بعد 80 مليون سنة فقط من تشكل النظام الشمسي.

كما توجد أدلة متناقضة تشير إلى أن القمر تشكل ما بين 150 إلى 200 مليون سنة بعد ولادة النظام الشمسي. ونُشرت النتائج في مجلة العلوم المتقدمة، يوم 11 يناير عام 2017.

المصدر: ديلي ميل