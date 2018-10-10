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"سبيس إكس" تؤجل إطلاق روفر إسرائيلي إلى القمر

الفضاء

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"سبيس إكس" تؤجل إطلاق روفر إسرائيلي إلى القمر
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أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن شركة "سبيس إكس" أجلت إطلاق أول روفر إسرائيلي إلى القمر حتى عام 2019 لصعوبات تقنية تواجهها.

وقضت الخطط السابقة لشركة "SpaceIL" الإسرائيلية الخاصة ومؤسسة "Israel Aerospace Industries" الحكومية بنصب الروفر القمري كحمولة إضافية في صاروخ "فالكون-9" المزمع إطلاقه، في ديسمبر المقبل، من "كيب كانافيرال" بولاية فلوريدا، حيث كان من المخطط لأن يهبط الروفر على سطح القمر، في 13 فبراير المقبل.

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وصنع الروفر القمري الذي يزن 600 كيلوغرام في إطار مشروع "Google Lunar X Prize" القمري الذي دشنته شركة "غوغل" الأمريكية.

وقضى مشروع "غوغل" بإنتاج شركة خاصة لروفر قادر على قطع مسافة لا تقل عن 500 متر على سطح القمر، مقابل جائزة قدرها 20 مليون دولار.

إلا أن "غوغل" ألغت المشروع في مارس الماضي. وعلى الرغم من إلغائه، استمرت الشركة الإسرائيلية في العمل على تحقيقه وأنفقت نحو 88 مليون دولار لهذا الغرض.

المصدر: تاس

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