رئيس "ناسا" لا يستبعد وجود حياة على المريخ

قال جيم برايدنستاين رئيس "ناسا" في محاضرة ألقاها في مكتبة جامعة موسكو، إنه لا يستبعد وجود حياة على المريخ، وعند إثبات ذلك، سوف يتغير موقف جميع بلدان العالم من دراسة الفضاء.

وقال برايدنستاين: "عينت في الربيع الماضي مديرا لـ "ناسا"، وخلال خمسة أشهر، أصبحت شاهدا على اكتشافات هائلة لعلماء روسيا والولايات المتحدة. لقد غيرت هذه الاكتشافات بصورة جذرية تصوراتنا عن المريخ، باكتشاف آثار تقلبات الميثان في غلافه الجوي".

وهذه التقلبات بحسب رئيس "ناسا"، "تتوافق بصورة مثالية" مع كيفية تغيير الصيف والشتاء لبعضهما في الكوكب. ولكن مع هذا، لا يمكننا الجزم بوجود حياة على الكوكب الأحمر، ولكنها تزيد من هذا الاحتمال.

Globallookpress NASA/JPL-Caltech

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وقال رئيس "ناسا" مختتما محاضرته: "أنا واثق من أننا سنكتشف الحياة ليس فقط على المريخ، بل وعلى كواكب أخرى في المنظومة الشمسية، على إنسيلادوس أو يوروبا مثلا. وإذا حصل هذا فإن موقفنا جميعا سيتغير جذريا من مسألة دراسة العوالم الأخرى. لأننا جميعا نريد معرفة المزيد عن حياتهم".

المصدر: نوفوستي