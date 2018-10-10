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ناسا ترصد "مايكل" من محطة الفضاء الدولية

الفضاء

ناسا ترصد
Globallookpress
محطة الفضاء الدولية
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يزداد إعصار مايكل قوة، ومن المتوقع أن يصل إلى اليابسة اليوم الأربعاء كإعصار من الفئة الثالثة، وليس هناك رؤية أفضل للإعصار من تلك التي يوفرها الفضاء الهادئ.

وبينما كانت العاصفة تلوح فوق خليج المكسيك، يوم الثلاثاء 9 أكتوبر، التقطت الكاميرات على متن محطة الفضاء الدولية مشاهد لإعصار مايكل.

كما صدر فيديو جديد قصير من محطة الفضاء الدولية يظهر "مايكل" يتحرك في الشمال الغربي بسرعة 12 ميل/الساعة، حوالي 19 كلم/الساعة.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا في وصف للفيديو: "التقطت الكاميرات خارج محطة الفضاء الدولية مشاهد لإعصار مايكل، الساعة 12:13 ظهرا والساعة 12:50 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في 9 أكتوبر الجاري، من على ارتفاع 255 ميلا، عندما كانت العاصفة فوق خليج المكسيك وتتحرك في اتجاه الشمال الغربي بسرعة 12 ميلا".

ووفقا لمركز الأعاصير الوطني التابع لـ"NOAA"، من المتوقع أن يتحرك "مايكل" نحو منطقة فلوريدا بانهاندل، أو منطقة بيغ بيند في ولاية فلوريدا، يوم الأربعاء 10 أكتوبر، ثم يتجه شمالا عبر جنوب شرق الولايات المتحدة، ليلة الأربعاء 10 أكتوبر والخميس 11 أكتوبر.

المصدر: ماشابل

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