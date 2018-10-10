ناسا ترصد "مايكل" من محطة الفضاء الدولية

يزداد إعصار مايكل قوة، ومن المتوقع أن يصل إلى اليابسة اليوم الأربعاء كإعصار من الفئة الثالثة، وليس هناك رؤية أفضل للإعصار من تلك التي يوفرها الفضاء الهادئ.

وبينما كانت العاصفة تلوح فوق خليج المكسيك، يوم الثلاثاء 9 أكتوبر، التقطت الكاميرات على متن محطة الفضاء الدولية مشاهد لإعصار مايكل.

Cameras outside the @Space_Station captured views of #HurricaneMichael at 12:13pm and 12:50pm ET today, Oct. 9, as the storm churned over the Gulf of Mexico. Take a look: https://t.co/Hs6COCrHogpic.twitter.com/bre1jL1F6y — NASA (@NASA) October 9, 2018

كما صدر فيديو جديد قصير من محطة الفضاء الدولية يظهر "مايكل" يتحرك في الشمال الغربي بسرعة 12 ميل/الساعة، حوالي 19 كلم/الساعة.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا في وصف للفيديو: "التقطت الكاميرات خارج محطة الفضاء الدولية مشاهد لإعصار مايكل، الساعة 12:13 ظهرا والساعة 12:50 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في 9 أكتوبر الجاري، من على ارتفاع 255 ميلا، عندما كانت العاصفة فوق خليج المكسيك وتتحرك في اتجاه الشمال الغربي بسرعة 12 ميلا".

Major Hurricane #Michael continues to strengthen this evening and now has max sustained winds of 125 MPH with higher gusts and a central pressure of 947 mb (27.96"). (@NOAA GOES-East IR imagery) #FLwxpic.twitter.com/3tWFpreP2f — NASA SPoRT (@NASA_SPoRT) October 10, 2018

ووفقا لمركز الأعاصير الوطني التابع لـ"NOAA"، من المتوقع أن يتحرك "مايكل" نحو منطقة فلوريدا بانهاندل، أو منطقة بيغ بيند في ولاية فلوريدا، يوم الأربعاء 10 أكتوبر، ثم يتجه شمالا عبر جنوب شرق الولايات المتحدة، ليلة الأربعاء 10 أكتوبر والخميس 11 أكتوبر.

المصدر: ماشابل