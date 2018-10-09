الصين تطلق قمرا اصطناعيا لاستشعار الأرض عن بعد

أطلقت الصين، يوم الثلاثاء 9 أكتوبر الجاري، القمر الاصطناعي "Yaogan-32" لاستشعار الأرض عن بعد، على متن صاروخ "تشانغتشنغ-2" المزود بوحدة التسريع الجديدة "يوان تشنغ-1S".

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وأفادت المؤسسة الصينية للعلم والتقنيات "CASC" بأن الصاروخ انطلق الساعة 10:43 بالتوقيت المحلي (الساعة 5:43 بتوقيت موسكو)، من قاعدة "جيوتشيوان" بمحافظة قانسو الصينية.

وقالت المؤسسة إن وحدة التسريع الجديدة تزيد من عدد المهام التي يقوم الصاروخ بأدائها. كما تزيد من قدرته على منافسة صواريخ أخرى في سوق التكنولوجيا الفضائية العالمية.

وذكرت المؤسسة الصينية أن أول قمر اصطناعي صيني لاستشعار الأرض عن بعد أطلق عام 2006.

المصدر: تاس