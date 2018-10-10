"ناسا" تبحث عن مواطنين أمريكيين يتقنون الروسية

دعت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مواطني الولايات المتحدة الناطقين باللغة الروسية إلى المشاركة في مشروع مشترك مع روسيا، ينطلق العام المقبل ويحاكي رحلة ستة أشخاص إلى الفضاء.

وجاء في إعلان نشرته "ناسا" يوم الاثنين 8 أكتوبر الجاري: "هل تتكلم الروسية جيدا؟ وهل أنت مواطن أمريكي؟ نحن بحاجة إلى شخصين للمشاركة في مشروع يحاكي العزلة التامة لرحلة فضائية لدراسة الجوانب الفيزيولوجية والنفسية والاجتماعية".

وتشير "ناسا" إلى أن مشروع SIRIUS 18/19 يتم تنفيذه من قبل برنامج البحوث البشرية التابع للوكالة، بالتعاون مع معهد مشكلات الطب الحيوي الروسي، لإعداد رواد فضاء لرحلات طويلة.

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ومن المقرر أن ينطلق هذا المشروع، في منتصف شهر يناير المقبل، ويستمر إلى منتصف يوليو، ويبدأ عزل المشتركين فيه من بداية مارس وينتهي مطلع يوليو.

كما تطلب "ناسا" إضافة إلى حمل الجنسية الأمريكية، أن يكون عمر المشترك 30-55 سنة، وطوله لا يزيد عن 180 سم. وهناك شروط بشأن الوزن والحالة الصحية. كما يجب على المشترك أن يتقن اللغتين الروسية والإنجليزية قراءة وكتابة ويفضل أن يكون قد اجتاز التدريب العسكري والجوي وحاصلا على تعليم علمي أو تقني. وأكدت الوكالة أنها سترفض أي طلب لمن يعاني من اضطرابات نفسية أو أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأكدت "ناسا" على أنها ستتحمل جميع نفقات السفر والإقامة في روسيا، وتدفع مكافأة مالية (لم تحددها) عن فترة المشاركة في المشروع.

من جانبه، أشار ممثل معهد مشكلات الطب الحيوي الروسي، مارك بيلاكوفسكي، إلى أنه بعد هذه التجربة، ستجرى تجربة ثانية مدتها 8 أشهر تليها ثالثة مدتها سنة كاملة.

المصدر: نوفوستي