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مصدر يكشف موعد إطلاق "ميتيور-إم" إلى الفضاء

الفضاء

مصدر يكشف موعد إطلاق
Sputnik Евгений Биятов
مطار فوستوتشني الفضائي
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أعلن مصدر في قطاع صناعة الصواريخ والفضاء الروسي أن القمر الاصطناعي "ميتيور- إم" رقم 2.2، لن يطلق إلى الفضاء من مطار فوستوتشني الفضائي، قبل شهر أبريل المقبل.

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وقال المصدر في حديث لوكالة نوفوستي، إن إطلاق القمر "ميتيور-إم" سيتم بواسطة صاروخ النقل "سويوز-2" مع وحدة التعجيل "فريغات". وسيكون هذا أول إطلاق من هذا المطار في العام المقبل. وأضاف المصدر أنه كان من المقرر إطلاق هذا القمر في نهاية العام الجاري، قبل إطلاق مجموعة أقمار "كانوب-في"، وبسبب عدم جاهزيته، تقرر تأجيل إطلاقه إلى عام 2019 دون تحديد التاريخ.

وصمم القمر "ميتيور-إم" رقم 2.2 للحصول على صور الغيوم وسطح الأرض وطبقات الجليد والثلوج التي تغطي بعض مناطق الكرة الأرضية، وتحديد درجة حرارة المحيطات والبحار وسطح الأرض وجمع بيانات عن توزيع الأوزون في الغلاف الجوي.

المصدر: نوفوستي

 

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