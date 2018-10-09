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Xiaomi الصينية تصل عالم الصناعات الفضائية!

الفضاء

Xiaomi الصينية تصل عالم الصناعات الفضائية!
reutersconnect.com
صورة من الأرشيف
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ذكر موقع "Designboom" أن شركة صناعة التقنيات الكبيرة Xiaomi تسعى لدخول عالم الصناعات الفضائية من خلال كبسولة تصنعها خصيصا لرواد المريخ المستقبليين.

وتعمل Xiaomi على هذه الكبسولة بالتعاون مع شركة التصميم الشهيرة "OPEN Architecture"، لتكون حجرة متعددة الاستخدامات، بأبعاد 2.4/2.4/2 م، يمكن وصلها مع حجرات كروية أخرى قابلة للنفخ.

life.ru/Xiaomi

ويشير الخبراء في الشركة الصينية إلى أن أهم ما يميز حجرتهم الفضائية الجديدة، قابليتها للفك والتركيب، والمواد التي صنعت منها تجعلها كاتمة تماما للرطوبة والغازات، ومقاومة لأقصى ظروف الحرارة المرتفعة والباردة.

life.ru/Xiaomi

ودعت Xiaomi عشاق منتجاتها إلى القدوم والتعرف على مشروع هذه الكبسولة عن قرب، خلال معرض خاص ستقيمه في بكين، في الرابع من نوفمبر المقبل.

المصدر: لايف.رو

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