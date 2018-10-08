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إطلاق "فالكون-9" وعودة المرحلة الأولى بنجاح

الفضاء

إطلاق
Official SpaceX Photos
عودة المرحلة الأولى لصاروخ فالكون 9 إلى مطار الإطلاق
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عادت المرحلة الأولى من صاروخ "فالكون-9"، إلى مطار فاندنبرغ الفضائي الذي أطلق منه في ولاية كاليفورنيا.

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وأطلق الصاروخ "فالكون-9" وعلى متنه قمر الاتصالات "SAOCOM 1A" الأرجنتيني، الساعة 5:21 بتوقيت موسكو، يوم الاثنين 8 أكتوبر الجاري. وفي الساعة 5:30 بتوقيت موسكو، هبطت المرحلة الأولى للصاروخ بنجاح في نفس المطار.

ولأول مرة، أعادت شركة "سبيس إكس" المرحلة الأولى للصاروخ إلى نفس مطار فاندنبرغ، بدلا من المنصة العائمة في المحيط الهادئ، كما جرت العادة سابقا.

واستخدمت شركة "سبيس إكس" في الإطلاق الحالي أحدث وأقوى مرحلة أولى في صواريخها "Falcon 9 Block 5". ووفقا للمصممين، فإن المرحلة Block 5 أقوى من سابقاتها، وتسمح بإعداد المرحلة الأولى للاستخدام ثانية خلال فترة قصيرة.

المصدر: نوفوستي

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