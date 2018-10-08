تأجيل إطلاق مركبتي "دراغون" و"ستارلاينر" الأمريكيتين

أعلنت وكالة "ناسا" أن مركبة "دراغون" المأهولة الأمريكية من الجيل الجديد ستقوم بأول رحلة فضائية اختبارية غير مأهولة في يناير المقبل.

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ومن المقرر أن تنطلق مركبة شركة "سبيس إكس" غير المأهولة، في يناير المقبل وليس في ديسمبر من العام الجاري كما أعلن سابقا. أما شركة "بوينغ فستطلق مركبتها الاختبارية غير المأهولة "ستارلاينر" في مارس المقبل. وعزا الخبراء في الشركتين تأجيل إطلاق المركبتين الفضائيتين إلى ضرورة التكييف النهائي لأجهزة الالتحام على النظام المتوفر في المحطة الفضائية الدولية.

وقالت شركة "سبيس إكس" إن مركبتها الفضائية "دراغون" ستحمل رواد الفضاء، مايكل هوبكنس وفكتور غلوفر، على متنها إلى المحطة الفضائية الدولية في يونيو 2019. أما إطلاق المركبة المأهولة "ستارلاينر" التابعة لشركة "بوينغ" برواد الفضاء، إريك بو وكريس فرغوسن ونيكول أمابو-مان، فسيتم في أغسطس 2019.

فيما لم يستبعد ممثلو الشركتين تأجل موعد إطلاق المركبتين مجددا.

المصدر: تاس